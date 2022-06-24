Сенат США принял законопроект о контроле над оборотом оружия

Об этом сообщили в CNN.

Отмечается, что это первый за последние десятилетия федеральный законопроект по контролю за оборотом оружия.

Пятнадцать республиканцев поддержали демократов в верхней палате Конгресса, чтобы одобрить законопроект 65 голосами против 33. В дальнейшем его подадут на голосование в Палату представителей, прежде чем его можно будет послать президенту Джозефу Байдену на подпись.

Новый закон содержит более жесткие проверки биографических данных для покупателей оружия в возрасте младше 21 года, а также позволяет препятствовать через суд в получении огнестрельного оружия людям, считающимся угрозой. В частности, тем, кто был осужден за жестокое обращение или за домашнее насилие.

Законопроект важен, поскольку впервые за несколько десятилетий предложенные изменения о контроле над оружием получили такую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев.

Ранее усилия по усилению законов США об оружии блокировались Республиканской партией. В частности, после стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году, когда погибли 20 детей и шестеро взрослых, попытки усилить законы не получили достаточного количества голосов в конгрессе.

Изменения в законопроект предусматривают внесение записей о несовершеннолетних в Национальную систему мгновенной проверки уголовных дел, а также внедряют новый протокол для их проверки.

Последний важный федеральный закон о контроле над оружием был принят в 1994 году, запрещая производство штурмовых винтовок и магазинов большой емкости для гражданского использования, но срок его действия истек спустя десятилетие.

24 мая ученик устроил стрельбу у школы в американском городе Ювалд, штат Техас.14 детей и преподаватель начальной школы Робба погибли, более десяти человек пострадали. 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, тоже мертв. Выяснилось также, что перед тем, как устроить стрельбу в школе, злоумышленник убил свою бабушку. Стрелец, источники правоохранительных органов и губернатор идентифицировали как Сальвадора Рамоса, имел пистолет, а также, возможно, винтовку.

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