Сенат США принял самый дорогой в истории бюджетный план на "социалку" и борьбу с потеплением: более $ 3,5 трлн
11 августа Сенат поддержал бюджетный план, стоимостью $ 3,5 трлн, которым увеличивают расходы на медицинскую помощь нуждающимися, закладывают деньги на борьбу с изменениями климата и вкладываются в образование
Об этом розпоидае The New York Times.
Проект предусматривает расширенное финансирование программы Medicaid (госпрограмма медпомощи нуждающимся, - ред.), предоставление бесплатного дошкольного образования и общественных колледжей. Также в бюджетный план заложили финансирование программ по изменению климата.
11 августа Сенат сделал серьезный шаг к внедрению масштабного расширения национальной сети социального обеспечения, утвердив проект бюджета в размере $ 3,5 трлн по партийным принципам, который позволил бы демократам финансировать изменения климата, здравоохранение и образование, одновременно увеличивая налоги для состоятельных людей и корпораций.
После неожиданного двухпартийного одобрения инфраструктурного пакета в $ 1 трлн накануне, 10 августа, одобрение республиканцев позволяет демократам Сената создать экспансивный пакет, который будет отвечать остальной экономической программе президента Байдена на 4 триллиона долларов.
Проект, который может запустить всего за почти шесть десятилетий расширение федеральной системы безопасности, предстоит непростой путь: поскольку демократы стремятся доработать его и превратить в закон, который потребует от них голосов прогрессивных и умеренных крыльев партий.
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