Сенат США принял оборонный бюджет: $300 млн направлены на поддержку Украины

Об этом передает Укринформ.

В оборонном бюджете США $740 млрд заложено непосредственно на нужды Пентагона. Эта сумма на $25 млрд превышает запрос, который первоначально подал президент Джо Байден. Остальные средства направлены на сопутствующие программы, определяющие оборонную политику США за рубежом.

В частности, $300 млн в 2022 году направят Украине. В то же время в проекте бюджета нет поправки о санкциях относительно "Северного потока-2", которую ранее утвердила Палата представителей. $4 млрд из бюджета выделят на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие российской агрессии.

Также документ продолжает ограничение сотрудничества США и России в военной сфере. В частности, США запрещается выделять средства или проводить какую-либо деятельность, признавшую временно оккупированный Крым российской территорией.

Кроме того, в проекте есть норма, обязывающая министра обороны США и государственного секретаря предоставлять постоянные отчеты Конгресса по операциям и кампаниям влияния, которые Россия направляет против союзников и партнеров США, и отчеты по противодействию деятельности РФ.

Проект бюджета поддержали 89 сенаторов, 10 человек проголосовали против. Нынешний проект имел много противоречий, поэтому его рассматривали дольше обычного.