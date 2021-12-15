Сенат США принял оборонный бюджет: $300 млн направлены на поддержку Украины
В среду, 15 декабря, Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны NDAA-2022, предусматривающий $768,2 млрд на оборонные нужды
Об этом передает Укринформ.
В оборонном бюджете США $740 млрд заложено непосредственно на нужды Пентагона. Эта сумма на $25 млрд превышает запрос, который первоначально подал президент Джо Байден. Остальные средства направлены на сопутствующие программы, определяющие оборонную политику США за рубежом.
В частности, $300 млн в 2022 году направят Украине. В то же время в проекте бюджета нет поправки о санкциях относительно "Северного потока-2", которую ранее утвердила Палата представителей. $4 млрд из бюджета выделят на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие российской агрессии.
Также документ продолжает ограничение сотрудничества США и России в военной сфере. В частности, США запрещается выделять средства или проводить какую-либо деятельность, признавшую временно оккупированный Крым российской территорией.
Кроме того, в проекте есть норма, обязывающая министра обороны США и государственного секретаря предоставлять постоянные отчеты Конгресса по операциям и кампаниям влияния, которые Россия направляет против союзников и партнеров США, и отчеты по противодействию деятельности РФ.
Проект бюджета поддержали 89 сенаторов, 10 человек проголосовали против. Нынешний проект имел много противоречий, поэтому его рассматривали дольше обычного.
- Напомним, 14 декабря сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки поправку о санкциях по "Северному потоку-2". В обмен республиканцы готовы утвердить послов США в ряде государств.
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