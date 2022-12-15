Сенат США поддержал запрет на использование TikTok на правительственных устройствах
Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства
Об этом сообщает The Hill.
"Закон о запрете TikTok на правительственных устройствах", представленный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, поддержали все члены сената.
"TikTok - это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезная угроза безопасности для Соединенных Штатов. (...)Штаты по всей территории США запрещают TikTok на правительственных устройствах. Пришло время Джо Байдену и демократам помочь сделать то же самое", - цитирует издание. заявление Хоули.
Теперь законопроект должен поступить на голосование в палату представителей, а затем на подпись президенту США Джо Байдену.
Отмечается, что в общей сложности тринадцать штатов США приняли меры против TikTok, принадлежащего компании ByteDance, базирующейся в Китае.
По мнению американских властей, программа TikTok может использоваться правительством Китая для сбора данных пользователей США.
- Напомним, 13 декабря стало известно, что в обе палаты Конгресса США был внесен законопроект о запрете TikTok.
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