Сенат США поддержал введение Дня хип-хопа

Об этом рассказывает Hype Beast .

Согласно документу, именно 11 августа в 1973 году хип-хоп зародился как стиль. Это произошло на вечеринке диджея Кула Герка и его сестры Синди Кэмпбелл в Нью-Йорке. Ямаец Кул Герк считается предтечей хип-хопа и брейкбита.

Кроме этого, Сенат попросил местные власти больше сотрудничать с локальными хип-хоп- комьюнити и организовать соответствующие мероприятия 11 августа.

Эта резолюция - первый пример в истории США, когда правительство официально признало хип-хоп как движение, посвятив ему праздничные даты. Ранее таким образом отмечали только отдельных рэперов. Например, в апреле 2021 года Сенат штата Нью-Йорк объявил 18 декабря днем Эрла DMX Симмонса, отдав дань уважения умершему рэперу и его вкладу в культуру.

В Атланте 22 июля сделали днем Канье Уэста, поскольку именно там он презентовал новый альбом Donda.