Сенат США поддержал введение Дня хип-хопа
В то же время с установлением дня жанра и культурного явления месяцем хип-хопа назван август
Об этом рассказывает Hype Beast .
Согласно документу, именно 11 августа в 1973 году хип-хоп зародился как стиль. Это произошло на вечеринке диджея Кула Герка и его сестры Синди Кэмпбелл в Нью-Йорке. Ямаец Кул Герк считается предтечей хип-хопа и брейкбита.
Кроме этого, Сенат попросил местные власти больше сотрудничать с локальными хип-хоп- комьюнити и организовать соответствующие мероприятия 11 августа.
Эта резолюция - первый пример в истории США, когда правительство официально признало хип-хоп как движение, посвятив ему праздничные даты. Ранее таким образом отмечали только отдельных рэперов. Например, в апреле 2021 года Сенат штата Нью-Йорк объявил 18 декабря днем Эрла DMX Симмонса, отдав дань уважения умершему рэперу и его вкладу в культуру.
В Атланте 22 июля сделали днем Канье Уэста, поскольку именно там он презентовал новый альбом Donda.
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