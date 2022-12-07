Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $848 млрд

Документ обнародован на сайте конгресса США .

Сенат согласовал оборонный бюджет США на 2023 год 6 декабря. Ранее проект поддержала палата представителей. Бюджет будет составлять $847,3 млрд., $800 млн. предусмотрено на дополнительную военную помощь Украине.

Этот проект оборонного бюджета может стать величайшим в истории США. Конгрессмены и сенаторы проголосуют за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023 финансовом году", – говорится в документе.

Проект также предусматривает выделение $6 млрд на сдерживание России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на пять лет, а также предусматривает содействие исключению РФ из международных организаций, включая G20.

В этом фискальном году оборонный бюджет США достигал $740,5 млрд. $4 млрд были выделены на инициативы, направленные на сдерживание России в Европе и увеличение поддержки Украины.

16 ноябряДжо Байден попросил конгресс предоставить $37 млрд экстренной помощи Украине.

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