Сенат США поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Сенат США в среду, 3 августа, проголосовал за резолюцию о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Решение направлено, чтобы усилить оборонный блок на фоне войны России в Украине
Об этом пишет CNN.
Соответствующее решение было поддержано 95 законодателями. Против выступил один сенатор. Джош Гоули ранее заявлял, что США не должны расширять обязательства по безопасности в Европе.
После того, как Сенат утвердит протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, "следующим шагом в процессе ратификации является подписание президентом ратификации договора", - сказал CNN представитель Госдепартамента.
Швеция и Финляндия объявили о своем намерении присоединиться к НАТО в мае после российского вторжения в Украину. Причина, по которой большинство стран присоединяется к НАТО, заключается в статье 5, предусматривающей, что все подписанты считают нападение на одного члена нападением на всех.
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