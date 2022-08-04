Сенат США поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Об этом пишет CNN.

Соответствующее решение было поддержано 95 законодателями. Против выступил один сенатор. Джош Гоули ранее заявлял, что США не должны расширять обязательства по безопасности в Европе.

После того, как Сенат утвердит протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, "следующим шагом в процессе ратификации является подписание президентом ратификации договора", - сказал CNN представитель Госдепартамента.

Швеция и Финляндия объявили о своем намерении присоединиться к НАТО в мае после российского вторжения в Украину. Причина, по которой большинство стран присоединяется к НАТО, заключается в статье 5, предусматривающей, что все подписанты считают нападение на одного члена нападением на всех.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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