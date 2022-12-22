Об этом сообщил в twitter член Палаты представителей Том Малиновский.

По его словам, законопроект был принят как поправка к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Палата представителей должна проголосовать за него позже в четверг, 22 декабря.

Поправку, предусматривающую конфискацию и продажу активов российских олигархов для их передачи в пользу Украины посредством гуманитарной и военной помощи, внес в сенат республиканец Линдси Грэм.

"Мне очень приятно, что сенат единогласно принял мою поправку, которая позволит использовать во благо украинского народа активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов и организаций, которые поддерживают Путина", - написал Линдси Грэм.

Он добавил, что эта поправка "является беспроигрышным вариантом и для народа Украины, и для американских налогоплательщиков".

На 25 ноября Венгрия заморозила 870 миллионов евро или около 350 миллиардов форинтов, российских активов, согласно недавнему итогу Еврокомиссии.

По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций ЕС против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму около пяти миллиардов евро

Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества как оплаты за восстановление Украины

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