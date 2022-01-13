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Сенат США отклонил проект о санкциях в отношении "Северного потока-2"
Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект республиканца Теда Круза по поводу санкций против "Северного потока-2"
Голосование прошло в четверг, 13 января, передает Эспрессо.TV.
Проект закона о санкциях по газопроводу предложил сенатор-республиканец Тед Круз. 4 января издание Politico сообщало, что согласно тексту законопроекта, "санкции по газопроводу были бы введены в течение 15 дней после его принятия".
Для принятия этого законопроекта потребовались 60 голосов. Однако республиканцам не удалось выиграть это голосование.
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Проект закона о санкциях по газопроводу предложил сенатор-республиканец Тед Круз. 4 января издание Politico сообщало, что согласно тексту законопроекта, "санкции по газопроводу были бы введены в течение 15 дней после его принятия".
Для принятия этого законопроекта потребовались 60 голосов. Однако республиканцам не удалось выиграть это голосование.
- Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки называют газопровод "Северный поток-2" российским геополитическим проектом , подрывающим национальную и энергетическую безопасность евроатланического общества. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против "Северного потока-2".
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