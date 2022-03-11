Сенат США одобрил военную и гуманитарную помощь Украине и союзникам на $13,6 млрд
Сенат США окончательно одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на $13,6 млрд.
Об этом сообщает The Associated Press.
Сенат США окончательно принял решение о предоставлении Украине и европейским союзникам $13,6 млрд помощи, а также другие меры реагирования на вторжение РФ на украинскую территорию.
"Демократы и республиканцы боролись в этом году из-за роста инфляции, энергетической политики и длительных ограничений в связи с пандемией, но они сплотились за направление помощи Украине, чья упорная стойкость против жестокой силы вдохновляла многих избирателей", - говорится в сообщении AP.
Американцы выделят деньги на гуманитарную и экономическую помощь, усиление обороноспособности Украины и американских союзников в странах Балтии, Центральной и Восточной Европе.
- Напомним, ранее МВФ согласовал экстренную помощь Украине на $1,4 млрд.
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