Сенат США одобрил оборонный бюджет: $300 млн планируют выделить в помощь Украине
В 2022 году США планируют потратить из оборонного бюджета $300 млн на поддержку Украины
Об этом пишет Радио Свобода .
Сенат США проголосовал за законопроект о выделении на оборонную сферу $770 млрд. Ранее законопроект поддержала Палата представителей, а теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Помимо расходов на оборону документ определяет политику США в отношении военнослужащих, партнеров и союзников.
Предложение представителей Республиканской партии по внесению в закон санкций в отношении "Северного потока-2" в законопроект не попало. Против нее выступил Белый дом.
Также согласно документу $300 млн потратят на помощь Украины. В частности, эти средства направят в поддержку ВСУ.
Еще $150 млн намерены выделить на инициативу обеспечения безопасности Балтийского региона.
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