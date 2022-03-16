Сенат США единогласно осудил и признал Путина военным преступником
Сенат США единогласно проголосовал и принял резолюцию, требующую расследования в отношении президента России Владимира Путина и его военных преступлений
Об этом сообщает Reuters .
Сенат США решительно осуждает насилие, военные преступления, преступления против человечности, совершившие российские военные под руководством Путина.
"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", – сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
В США призвали международные уголовные суды провести расследование по преступлениям Владимира Путина, Совета безопасности РФ и военачальников.
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