Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока-2", - Politico

Об этом передает издание Politico.



Проект закона о санкциях по газопроводу предложил сенатор-республиканец Тед Круз.



"Согласно тексту, полученному Politico, законопроект Круза требует, чтобы санкции по газопроводу были введены в течение 15 дней после его принятия, и позволяет Конгрессу проголосовать за повторное применение санкций, если президент от них откажется", - говорится в сообщении.



Для принятия проекта требуется 60 голосов. Республиканцы уверены, что выиграют это голосование подавляющим большинством.



"Голосование несет очевидные политические риски для демократов, многие из которых высказались против решения Байдена в прошлом году отменить санкции в отношении российско-немецкого природного газового канала. А проект, который почти завершен и ожидает сертификацию, добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма возможному вторжению России в Украину" , - написали в издании.



Как отмечается, глава Комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес также имеет законопроект, в котором предлагает строгие санкции против Москвы, в том числе жесткие санкции в отношении "Северного потока-2". Однако, согласно проекту, ввести их нужно в случае вторжения России в Украину.



Следовательно, в издании отмечают, что лидеры Демократической партии могли бы проголосовать за оба проекта. Есть отдельная процедура Сената, позволяющая партии большинства, демократам, внести альтернативную поправку в этот вопрос, и партия получила бы голосование первой. Усилия партии меньшинства, а именно законопроект республиканца Круза, получили бы второе голосование.



"Вынесение законопроекта Менендеса вместе с законопроектом Круза дало бы демократам политическое прикрытие для того, что для них будет тяжелым голосованием. Почти все сенаторы раньше поддерживали подобный режим санкций, предусмотренный в законопроекте Круза. Но с тех пор Байден отказался от этих санкций и поддержка Закона Круза привела бы демократов к разногласиям с лидером их партии", - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки называют газопровод "Северный поток-2" российским геополитическим проектом, подрывающим национальную и энергетическую безопасность евроатланического общества.

3 января МИД РФ заявил, что "Северный поток-2" могут не сертифицировать.