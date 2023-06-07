Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспорт оружия в Украину
Верхняя палата парламента Швейцарии утвердила поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия в Украину
Об этом стало известно из сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной при соблюдении нейтралитета", - написал в твиттер Дмитрий Кулеба.
- Напомним, в октябре 2022 года Швейцария заявила, что сохраняет нейтральный статус и не планирует отказываться от него из-за агрессии РФ против Украины.
- Однако в начале 2023-го Президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе сказал, что присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против РФ совместимо с нейтралитетом страны, который не должен означать равнодушие.
- Тогда же страна заявила, что планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину.
- Также в мае правительство Швейцарии сообщило о планах присоединиться к военным проектам ЕС, несмотря на нейтралитет.
- 2 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину их оружие.
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