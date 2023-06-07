Об этом стало известно из сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной при соблюдении нейтралитета", - написал в твиттер Дмитрий Кулеба.