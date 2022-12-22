Об этом сообщает Голос Америки.

Общая сумма правительственного бюджета Соединенных Штатов Америки составляет $1,7 трлн.

Теперь документ должна согласовать Палата представителей США. Окончательно документ может быть принят уже до конца этой недели.

20 декабря в конгрессе США обнародовали финальный текст законопроекта о правительственном бюджете на 2023 год. В документе среди прочего есть "Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины". Именно он предусматривает почти $45 миллиардов расходов, что почти на $8 миллиардов больше, чем запрашивал Белый Дом для Украины в ноябре этого года.

"Голос Америки" детализировал помощь, предусмотренную Украине.

Так, $9 миллиардов предусмотрено предоставить по инициативе содействия безопасности Украины – обучение, оборудование, вооружение, материально-техническое обеспечение, поставки, зарплаты, разведку и т.д. Также министерству обороны США разрешается принимать взносы от стран-партнеров в поддержку Украины.

$11,88 млрд – на пополнение запасов американского оборудования, присланного в Украину. $6,98 млрд – на операции Европейского командования – разведка, оборудование и т.д. $300 миллионов – на потребности ядерной энергетики в Украине для повышения энергетической безопасности и независимости. $126,3 млн – для подготовки и реагирования на возможные ядерные угрозы. $2,47 млрд – на гуманитарную помощь, а $13,37 млрд – на экономическую помощь. На помощь - $14,5 млрд для полномочий президента и $560 миллионов для госдепартамента США.

Также в документе указано $6 млн для специального инспектора, отчитывающегося об использовании средств, указанных в законопроекте. Министерство обороны США должно усилить собственный мониторинг использования оборудования, предоставляемого Украине.

Еще 13,5 млн долларов – на инспекторов государственного департамента и USAID, которые будут осуществлять собственную проверку помощи, предоставленной Украине. А $7,5 млн будет выделено для управления подотчетности правительства, которое также будет осуществлять проверку средств, предусмотренных для Украины этим и предварительными документами.

Теперь законопроект о правительственном бюджете США на 2023 год должна утвердить палата представителей, а затем его передадут на подпись президенту Байдену.

16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $800 млн. для Украины.

22 декабря сенат США поддержал поправку, позволяющую конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины

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