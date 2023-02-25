Об этом сообщило издание Reuters.

Отмечается, что это защитит американцев от значительных рисков при полетах над РФ, закроет источник финансирования для российского правительства и устранит несправедливость, которая ставит американские авиакомпании в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, пояснили авторы инициативы.

Добавляется, что среди них два сенатора: глава комитета по международным отношениям Роберт Менендес и лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Джеймс Риш.

Издание сообщает, что в своем письме к госсекретарю США Энтони Блинкену, министру транспорта Питу Бутиджичу и советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану сенаторы просят обеспечить, чтобы ни одна коммерческая авиакомпания, пролетающая над РФ, не прибывала и не вылетала из аэропортов США.

Также известно, что эту инициативу поддержали американские перевозчики, в частности, American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines. Они оказались в невыгодном конкурентном положении по сравнению с перевозчиками из других стран, поскольку они не могут летать через РФ.

Например, американские авиакомпании летают из США в Шанхай с посадкой в Инчхоне (Южной Корее), а китайские - непосредственно, через российское воздушное пространство.



Кроме того, сенаторы призвали администрацию президента решительно и публично отговаривать граждан и постоянных жителей США от полетов над РФ и запретить находящимся в официальных поездках чиновникам США летать рейсами, о которых известно, что они выполняются через РФ.

Этот пункт сенаторы связали с якобы значительными рисками во время полетов над РФ, напомнив о катастрофе на Донбассе малайзийского Boeing в 2014 году и о том, что власти Беларуси в 2021 году "использовали в качестве повода ложное предупреждение о бомбе и приказали самолету Ryana, летевшему над территорией страны, приземлиться, чтобы задержать конкретного пассажира".