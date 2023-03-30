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Сенат Польши принял резолюцию, осудившую незаконную депортацию украинских детей в РФ

30 мартa, 2023 четверг
14:05
Мир

Верхняя палата польского парламента на заседании 30 марта осудила депортацию украинских детей в РФ и призвала мир привлечь виновных к ответственности

Об этом пишет Укринформ .

За эту резолюцию проголосовали все 90 сенаторов из разных политических сил, находившиеся в сессионном зале.

В документе говорится, что детей вывозят после убийства их родителей или забирают под предлогом размещения в лагерях отдыха. Польские сенаторы подчеркивают, что детей вывозят в отдаленные регионы РФ, от Дагестана до Мурманской области и Сахалина, и делают все, чтобы сделать невозможным их возвращение в семьи. У них забирают телефоны и постоянно перевозят с места на место, чтобы украинские власти не могли найти этих детей.

Похищенных детей размещают в детских домах и детских лагерях, которые россияне насмешливо называют "базами отдыха". Фактически в этих местах украинские дети подвергаются русификации. Цель, как говорят сами российские СМИ, ясна: через год они забудут, что они украинцы”, - подчеркивают польские сенаторы.

Они подчеркнули, что депортация гражданских является нарушением Женевских конвенций, что "можно назвать военным преступлением или даже геноцидом".

"Польша, которая сама во время немецкой оккупации испытала германизацию своих детей, не может остаться равнодушной к этому призыву. Поэтому Сенат Республики Польша осуждает бесчеловечную практику похищения украинских детей россиянами во время войны против Украины. Сенат также призывает международные организации и институты с соответствующими правовыми полномочиями привлечь к ответственности исполнителей этих военных преступлений в Украине", - говорится в принятой резолюции высшей палаты польского парламента.

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