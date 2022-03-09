Сенат Польши единогласно поддержал евроинтеграцию Украины в ЕС

Об этом сообщили на официальном сайте канцелярии Сената Польши.



"Украинское общество бесспорно доказало, что готово быть частью объединенной Европы, и готово поплатиться кровью за свою приверженность европейским ценностям", - подчеркивают сенаторы.



Верхняя Палата парламента Польши призывает все страны - члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины в ЕС. По мнению Палаты, полноправное членство Украины в Сообществе является моральной обязанностью современного поколения европейцев.



"Защищая границы своей страны, украинский воин защищает всю Европу", – говорится в резолюции. "Сенат Республики Польша выражает глубочайшие возражения против зверских методов, которые используются в этой войне, которую РФ ведет против украинского государства и народа", - отмечают сенаторы.



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