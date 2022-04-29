Сенат Канады признал действия россиян в Украине геноцидом
В сенате Канады приняли резолюцию по признанию преступлений РФ в Украине геноцидом украинского народа
Соответствующее решение поддержали сенаторы 28 апреля.
Канадские сенаторы единогласно приняли резолюцию, идентичную резолюции палаты общин от 27.04.22 о признании преступлений России в Украине геноцидом.
"Единогласно сенат Канады поддержал ходатайство о признании того, что Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа... Парламентарии согласны: прекратить эту войну, привлечь Путина к ответственности", - отметила сенатор Мерила Макфедран.
Справка: Сенат Канады – верхняя палата парламента Канады. Состоит из 105 сенаторов, назначаемых Генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра Канады. Власть сената равнозначна палате общин, кроме того, что сенат не может проводить законотворчество в сфере финансов. Сенаторы занимают свои должности до достижения ими 75 лет.
Ранее такое решение было поддержано в палате общин Канады.
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