Сенат Италии поддержал продолжение предоставления Украине военной помощи на 2023 год

Об этом сообщает La Repubblica.

Резолюция, представленная министром обороны Италии Гвидо Крозетто, была поддержана 143 сенаторами, против проголосовали 29 и еще один воздержался.

Также члены итальянского сената примерно таким же количеством голосов поддержали две резолюции оппозиционных Демократической партии и блока "Действие!", призывающих к продолжению военной помощи Украине. Резолюция о прекращении поставок Киеву оружия, которую внесли левые и "зеленые", была отклонена.

Решение означает, что военная техника и оборудование будут предоставляться Украине для борьбы с российским вторжением в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей. Это происходит на основе декрета, поддержанного итальянским правительством в начале декабря.

Отметим, что после вторжения России в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие Киеву, не спрашивая разрешения парламента на каждую поставку. Срок действия этого соглашения истекает в конце года и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, сначала пыталась продлить его до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в правительственный декрет, проходящий через парламент.

Однако главная оппозиционная группа – левоцентристская Демократическая партия – пожаловалась, что декрет, о котором идет речь, не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.

В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность проведения этой меры отдельным декретом, обеспечив при этом его скорейшее утверждение.

Напомним, совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджием Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину в течение 2023 года. Декрет должен вступить в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.

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