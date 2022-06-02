Об этом говорится в твиттере главы сената Ирландии Марка Дейли.



Стало известно, что ирландский сенат принял резолюцию о признании вторжения Российской Федерации на территорию Украины актом геноцида.



В резолюции также говорится, что политическое руководство РФ будет нести ответственность за совершенные на украинских землях преступления.

Напомним, спикеры парламента Ирландии Марк Дейли и Шон О'Фарил 20 мая посетили Украину.

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