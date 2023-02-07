Сенат Франции призвал увеличить военную помощь Украине
Сенат Франции почти единогласно призвал увеличить военную помощь Украине
Верхняя палата французского парламента – Сенат – во вторник, 7 февраля, приняла резолюцию с призывом к правительству Франции увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России как государства-агрессора и ее приспешников.
Об этом стало известно из обнародованного документа .
Отмечается, что среди ключевых положений документа – призыв к французскому правительству совместно с европейскими партнерами "продлить и, в частности, усилить поставки оружия в Украину в сферах, определенных украинскими властями как наиболее необходимые, при необходимости увеличив объем выделяемых Европейскому фонду мира".
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Кроме этого, французские сенаторы также предлагают ужесточить санкции против РФ, частной военной компании "Вагнера" и "кадыровцев", а также помогающих Москве в войне Беларуси и Ирану и усилить механизм наказания за уклонение от ограничительных мер.
Также в резолюции содержится призыв к усилению гуманитарной помощи Украины, содействию ее восстановлению, а также сохранению единства всех стран-членов ЕС в их реакции на российскую агрессивную войну против Украины.
Известно, что документ поддержали 324 сенатора Франции, четыре воздержались, против проголосовали 16 представителей коммунистов, которые во время дебатов предостерегали от "воинственной эскалации" и подверглись критике центристов – авторов резолюции.
- 5 февраля стало известно, что ВСУ получат еще одно вооружение передовое западное – современные радары Ground Master 200 производства Франции.
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