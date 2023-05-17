Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Французский сенат в среду, 17 мая, признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал правительство принять такое же решение
Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте французского сената.
За это решение проголосовали 327 из 343 сенаторов, 16 высказались против.
В документе отмечено, что "между 1932 и 1933 годами советский режим методично организовывал уничтожение голодом – или Голодомор – нескольких миллионов украинцев". Резолюция отмечает также, что организованный голод имел целью отрицание украинской идентичности и исчезновение украинской нации, учитывая депортации и систематические расстрелы десятков тысяч поддерживавших их крестьян и культурных элит, запрет крестьянам находить убежище в городах, чтобы спастись от голодной смерти и вывоза сотен тысяч украинских детей в Россию с целью их русификации.
Также резолюция содержит призыв к правительству Франции "официально признать голод, депортацию и истребление, методически организованные советской властью против миллионов украинцев в 1932 и 1933 годах геноцидом". Кроме того, "публично осудить геноцид, совершенный советской властью против украинского сельского населения в 1932 и 1933 годах".
Также об этом решении сената Франции сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Французский сенат признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не быть забытыми", - прокомментировал Кулеба.
- 28 марта Голодомор признала геноцидом нижняя палата французского парламента.
- По состоянию на апрель 2023 Голодомор в Украине 1932-1933 гг. официально признали геноцидом украинского народа 27 государств и Европейский парламент.
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