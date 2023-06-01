Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО
Чешский сенат одобрил резолюцию о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, в которой, среди прочего, поддержал вступление Украины в НАТО в кратчайшие сроки
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно тексту резолюции, Сенат Чехии "выступает за скорейшее обретение Украиной членства в НАТО", поддерживает обучение и поставку оружия и другого военного оборудования Украине в координации с союзниками.
"Мы поддерживаем повышение уровня взаимосовместимости Украины с НАТО в интересах евроатлантической интеграции, а также поддерживаем углубление отношений НАТО с государствами, не являющимися членами Альянса, такими как Молдова", – отмечается в тексте.
Также чешские сенаторы призывают правительство начать на саммите в Вильнюсе дискуссию о четком пути вступления Украины в НАТО и перспективах получения гарантией безопасности.
"Мы призываем правительство Чешской Республики углубить интеграцию Украины в структуры и процессы НАТО до формального начала процесса ее вступления в Североатлантический Альянс, и мы призываем правительство добиваться более интенсивной поддержки Украины со стороны стран НАТО", – говорится в документе.
На решение сената Чехии отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:
"Импульс для осуществления шага к членству Украины на саммите в Вильнюсе продолжает наращиваться, и мы благодарим Милошу Выстрчилу (спикера Сената Чехии – ред.) и чешских сенаторов за их шаг", – написал он в Twitter.
- Напомним, посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения.
- Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе, состоящего из трех пунктов.
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