Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно тексту резолюции, Сенат Чехии "выступает за скорейшее обретение Украиной членства в НАТО", поддерживает обучение и поставку оружия и другого военного оборудования Украине в координации с союзниками.

"Мы поддерживаем повышение уровня взаимосовместимости Украины с НАТО в интересах евроатлантической интеграции, а также поддерживаем углубление отношений НАТО с государствами, не являющимися членами Альянса, такими как Молдова", – отмечается в тексте.

Также чешские сенаторы призывают правительство начать на саммите в Вильнюсе дискуссию о четком пути вступления Украины в НАТО и перспективах получения гарантией безопасности.

"Мы призываем правительство Чешской Республики углубить интеграцию Украины в структуры и процессы НАТО до формального начала процесса ее вступления в Североатлантический Альянс, и мы призываем правительство добиваться более интенсивной поддержки Украины со стороны стран НАТО", – говорится в документе.

На решение сената Чехии отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

"Импульс для осуществления шага к членству Украины на саммите в Вильнюсе продолжает наращиваться, и мы благодарим Милошу Выстрчилу (спикера Сената Чехии – ред.) и чешских сенаторов за их шаг", – написал он в Twitter.