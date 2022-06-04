Семьям украинских беженцев дали 48 часов, чтобы покинуть отель в Дублине
Вынужденно перемещенных людей из Украины переселяют из гостиницы в столице Ирландии. Беженцам дали 48 часов, чтобы собрать вещи
Об этом пишет радио Дублина FM104.
Семьям, проживавшим в Address Hotel с марта, теперь придется переехать в гостиницу Citywest в Сагарте. Это село, расположенное к юго-западу от города Дублин.
Издание сообщает, что сейчас в гостинице проживают 24 украинских школьника, которые посещают школу. И переезд усложнит для детей дорогу до школы. Пока никаких причин для переезда не указали и не сообщили об организации автобусного сообщения для школьников.
- По состоянию на 20 мая Ирландия приняла около 30 тысяч украинских граждан.
- 27 мая мы сообщали, что почти 30% прибывших в Ирландию украинских беженцев - дети в возрасте до 14 лет.
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