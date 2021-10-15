Семья Злочевских отказалась от лицензий на добычу углеводородов
Семья эксминистр экологии времен Януковича Николая Злочевского добровольно отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Люди, которые известны в нашей стране, они продолжают отказываться от лицензий, получили. Мы можем поблагодарить семью Злочевских. Они отказались от двух лицензий на углеводороды", - сказал Данилов.
По его словам, СНБО определила 23 компании, которые сомнительным образом получили лицензии на добычу нефти и газа.
"У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании получили эти разрешения", - сказал Данилов.
Общее количество компаний, которые владеют лицензиями на недропользование по непонятным причинам, по словам Данилова, превышает две сотни.Он напомнил, что с 1 ноября заработает открытый реестр разрешений по добыче.
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