Семья Злочевских отказалась от лицензий на добычу углеводородов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Люди, которые известны в нашей стране, они продолжают отказываться от лицензий, получили. Мы можем поблагодарить семью Злочевских. Они отказались от двух лицензий на углеводороды", - сказал Данилов.

По его словам, СНБО определила 23 компании, которые сомнительным образом получили лицензии на добычу нефти и газа.

"У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании получили эти разрешения", - сказал Данилов.

Общее количество компаний, которые владеют лицензиями на недропользование по непонятным причинам, по словам Данилова, превышает две сотни.

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Он напомнил, что с 1 ноября заработает открытый реестр разрешений по добыче.