Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах в отеле Hilton, номер в котором стоит $1 тыс. в сутки, - журналист Ткач
Жена президента Украины Елена Зеленская с детьми, родственниками и друзьями отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton
Об этом идет речь в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.
По словам Ткача, информацию о возможном отдыхе семьи президента он получил от источников в правоохранительных и политических кругах.
Так, журналист утверждает, что вечером 5 января семья президента Владимира Зеленского, а именно его жена, дети, родители и друзья (в общей сложности около 10 человек), бизнес-классом рейсом турецких авиалиний вылетели в Стамбул, а оттуда на Сейшельские острова.
Отмечается, что согласно публикациям в соцсетях одной из участниц поездки журналисты установили название гостиницы, где остановилась вся компания – это пятизвездочный Hilton.
Стоимость номера в отеле в праздничные дни составляет около $1000 в сутки.
Ткач также считает, что отдых семьи президента пытались скрыть.
Журналист обратился в Государственное управление делами и к президенту Зеленскому прокомментировать такой отдых.
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