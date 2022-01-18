Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах в отеле Hilton, номер в котором стоит $1 тыс. в сутки, - журналист Ткач

Об этом идет речь в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.

По словам Ткача, информацию о возможном отдыхе семьи президента он получил от источников в правоохранительных и политических кругах.

Так, журналист утверждает, что вечером 5 января семья президента Владимира Зеленского, а именно его жена, дети, родители и друзья (в общей сложности около 10 человек), бизнес-классом рейсом турецких авиалиний вылетели в Стамбул, а оттуда на Сейшельские острова.

Отмечается, что согласно публикациям в соцсетях одной из участниц поездки журналисты установили название гостиницы, где остановилась вся компания – это пятизвездочный Hilton.

Стоимость номера в отеле в праздничные дни составляет около $1000 в сутки.

Ткач также считает, что отдых семьи президента пытались скрыть.

Журналист обратился в Государственное управление делами и к президенту Зеленскому прокомментировать такой отдых.

