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Семья заместителя главы СБУ Горбенко владеет недвижимостью и автомобилями стоимостью более $1 млн, - Bihus.info

17 января, 2022 понедельник
21:45
Общество

Журналисты проекта Bihus.Info сообщают о том, что семья Владимира Горбенко, заместителя председателя Службы безопасности Украины, владеет недвижимостью и автомобилями общей стоимостью свыше $1 млн

Об этом сообщает Bihus.Info .

"В прошлом году НАПК, проверяя декларации Владимира Горбенко, выявило недостоверные сведения. Заместитель председателя СБУ не указал стоимость двух домов, двух земельных участков и автомобиля. Впоследствии результат проверки направили в НАБУ, однако там состава преступления не нашли. Впрочем, эта проверка подтолкнула журналистов провести собственную", - говорится в сообщении.

Горбенко работал в СБУ с 1994 по 2012 год. В 2019 году он вернулся в службу и был назначен на должность заместителя главы СБУ. Согласно данным расследователей, Горбенко владеет поместьем в Броварском районе площадью почти 400 м.кв., земельный участок под который подарила его мать в 2011 году. Само здание появилось в 2020 году, по оценкам журналистов, сейчас оно может стоить от $350 тыс.

По запросу Bihus.Info Горбенко ответил, что в этом имении сейчас проживает его мать с семьей. Она занимается предпринимательской деятельностью и имеет возможность самостоятельно купить недвижимость. Сам Горбенко рассматривает земельный участок в подарок как будущее наследство.

Матери сотрудника СБУ 67 лет, она зарегистрирована как ФЛП с видами деятельности "розничная торговля одеждой и обувью". И за почти последние 10 лет, согласно данным расследователей, заработала 6,5 млн грн.

Журналисты отмечают, что она в 2021 году стала владелицей квартиры площадью 60 м. кв. в центре Киева (стоимость такой квартиры стартует от $200 тыс.), а также двух паркомест в жилом комплексе на левом берегу Киева.



"Семья Горбенко владеет еще одним домом в частном секторе Киева. Дом и земля под ним записаны на жену Викторию. Владелицей земли женщина стала в 2011 году, а дом ввели в эксплуатацию в 2020-м. Рыночная цена такого объекта сейчас стартует с отметки в $250 тыс.", - говорится в сообщении.

Жена Горбенко является совладелицей компании, занимающейся оптовой торговлей напитками, однако информация о доходе с нее не указана в декларации женщины. Согласно декларации официально жена сотрудника СБУ получает доход от АО "Укрэксимбанк", за 2020 год годовая сумма зарплаты составляла 263 тыс. грн.

"Старший сын работника СБУ Евгений Горбенко владеет квартирой в Одессе, в жилом комплексе, расположенном практически на берегу моря. Цена квартиры там начинается от $100 тыс.", - отмечают журналисты.

В СБУ сообщили, что средства на недвижимость для сына Горбенко дал из сбережений, сделанных в период с 2012 по 2019 годы, когда не работал в службе.

"По подсчету журналистов общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Владимира Горбенко, сейчас может стоить минимум $930 тыс. Еще примерно $150 тыс. стоит семейный автопарк. Так, например, уже упомянутая мать Горбенко пользуется Toyota Land Cruiser 2020 года и стоимость такого авто в настоящее время достигает $50 тыс.", – сообщили журналисты.


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