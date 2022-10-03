"Семья воссоединяется": жена Усика показала вернувшуюся в Украину дочку
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина поделилась семейными фото со старшей дочерью супругов Лизой, которая впервые за период полномасштабной войны приехала домой
Фотографии Екатерина Усик опубликовала в старости в Instagram.
"Семья воссоединяется. Человек 6 месяцев дома не был. Моя куколка", – прокомментировала Екатерина.
Кроме Лизы, у пары есть младшие дети Михаил и Кирилл. Лиза – старшая.
В марте в доме Усиков в Ворзеле жили оккупанты. Тогда Екатерина Усик шокировала фото из их двора, на котором остались борозды от танков.
- До 26 февраля 2022 года русские войска захватили Гостомель, Бородянку, Ворзель и Бучу. Более месяца часть городов и поселков Киевщины была под оккупацией россиян.
- 28 марта украинские войска выиграли битву под Ирпенем и начали отвоевывать многие населенные пункты.
- До 2 апреля украинские военные возобновили контроль над всей Киевской областью, полностью прекратив ее оккупацию.
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