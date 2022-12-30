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Семья Виктора Медведчука, по меньшей мере, с 2021 года живет в Москве, - "Медуза"

30 декабря, 2022 пятница
11:29
политика Виктор Медведчук

Семья кума президента РФ, члена запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука сейчас живет в Москве

Об этом пишет российское издание "Медуза", которое провело собственное расследование.

Напомним, что 21 сентября Украина отдала России Медведчука и 55 пленных россиян, а удалось вернуть 215 защитников Украины.

С тех пор точное местонахождение Медведчука было неизвестно. В ноябре в соцсетях распространяли информацию о том, что кума Путина с женой якобы видели в оккупированной Ялте, но подтверждений этому нет.

Совместно с "Лабораторией университетской прозрачности" издание "Медуза" выяснило, что дочь Медведчука и его третьей жены Оксаны Марченко Дарья, по меньшей мере, с 2021 года проживает в России. Дарья Медведчук является крестницей президента РФ Владимира Путина и учится в Высшей школе экономики в Москве (платно), о чем СМИ стало известно из приказа о ее зачислении на факультет "Высшая школа бизнеса" от 31 августа 2021 года, опубликованного на сайте университета.

В то же время, в начале 2022 года Медведчук рассказывал, что его дочь поступила в Женевский университет и планировала ехать в Швейцарию, но ей аннулировали визу за два дня до начала учебы. Издание также рассказывает, что Дарью Медведчук несколько раз пытались исключить за проваленные экзамены, однако на сотрудников учебного заведения давили и угрожали им.

Оксана Марченко в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения, была в Москве, писали украинские журналисты со ссылкой на ее соцсети. В апреле, после вторжения РФ и ареста мужчины, она также выступила на пресс-конференции в Москве.

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Украина
Россия
Виктор Медведчук
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