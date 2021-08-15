Семья валютчиков из Винницы заняла в "коллег" $ 800 тыс. и исчезла из города, - СМИ

Их историю рассказывает винницкая газета 33 канал , передает Еспресо.TV .



27 июля семья К. вместе со своим маленьким ребенком поехала на BMW в сторону Житомира и после этого их долгое время не видели. Не выходили на связь даже со своими родными. В полицию обратилась старшая дочь женщины от предыдущего брака. Она сообщила, что мать со своим мужем и 4-летним братиком планировали ехать на море. Но об их дальнейшее местонахождение девушка не знала.



Полицейские просматривали видео с камер видеонаблюдения и установили, что семья на собственной машине поехала в направлении Житомирской области. Ориентировка о без вести пропавших направили в управление полиции по всей Украине. Две недели продолжались поиски семьи. 4 августа пропавших нашли на территории Закарпатья.



"Они живы-здоровы. Говорят, что поехали отдыхать, а как было на самом деле, выяснят следователи", - уточнила пресс-секретарь Винницкой облполиции Анна Олейник.



После огласки о розыске семьи жители узнали в пропавших валютчиков с рынка "Урожай".



"Ольга и Володя - известные в Виннице валютчики. Они взяли деньги у своих« коллег »на рынке и исчезли ... Сумы немаленькие! Может, они просто сбежали?" - такие сообщения были под объявлениями о розыске в соцсетях.



А вот что рассказал журналистам знакомый семьи К., тоже работает на рынке "Урожай":



"Курс доллара упал, и заработки у валютчиков сейчас мизерные. Володя - человек молодой, на 14 лет моложе Ольги, а настоящее прогрессивное поколение ищет легких денег. Дела у них шли не очень, вот и решили они немного" подняться "на известной пирамиде .



Среди валютчиков - неодиночная традиция работать в "складчину" за определенный процент. Ранее никто никого не бросал. Поэтому, когда Володя попросил деньги и озвучил реальный план, как он их вернет с прибылью, многие рискнул и отдал ему на руки кругленькую сумму в у.е. У меня тоже просил, но я именно купил машину и остался на нулях.



Говорят, наодалживались 800 тыс. долл. Когда появились объявления об их розыск, все поняли, что денег обратно можно и не дождаться. Их искали не только полиция, но и бандиты.



И поэтому они купили дом в Яришивци, поехали туда, но там никого. Соседи сказали, что дом продается.



Похоже, что назад семья возвращаться не собиралась. И если бы не Ольжина дочь от первого брака, которая не нашла общего языка с отчимом, но очень переживала за маму и маленького братика Никиту, эта история не получила бы такого поворота. Мама несколько часов не выходила на связь, вот девушка и запаниковала и обратилась в полицию.



Не понимаю, если они собирались бежать, то за такие деньги, как наодалживали, могли купить румынские паспорта и уже быть где-то в Европе. Но, наверное, что-то пошло не так ".



Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.



Вот как прокомментировал это громкое дело начальник областной полиции Иван Ищенко:



"Дело о розыске закрыли, поскольку пропавших нашли в Закарпатской области и вернули в Винницу. Сейчас у нас 5 заявлений от потерпевших, в которых один из супругов взял деньги и не вернул. Не могу сказать, сколько именно, суммы разные. И никаких расписок нет ... Возбуждено уголовное производство по 190 статье УК - мошенничество. Факт мошенничества присутствует, ведь заемщик брал кредит, зная, что средства не отдаст ".





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