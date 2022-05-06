Семья Скрябина передала футболку музыканта на благотворительный аукцион, чтобы помочь собранными средствами ВСУ

Об этом сообщила в инстаграме дочь Скрябина Барбара Кузьменко.

"Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион ребятам из b42kon.HELP (благотворительная организация, - ред.) футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году", - пишет Барбара.

Сообщается, что собранные на аукционе средства пойдут на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь.