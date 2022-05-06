Семья Скрябина передала футболку музыканта на благотворительный аукцион, чтобы помочь собранными средствами ВСУ
Семья Кузьмы Скрябина передала его футболку на благотворительный аукцион. Собранные средства передадут Вооруженным силам Украины
Об этом сообщила в инстаграме дочь Скрябина Барбара Кузьменко.
"Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион ребятам из b42kon.HELP (благотворительная организация, - ред.) футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году", - пишет Барбара.
Сообщается, что собранные на аукционе средства пойдут на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь.
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