Семья самопровозглашенного мэра Мариуполя ворует гумпомощь
Сыновья самопровозглашенного мэра Мариуполя Константина Иващенко Иван и Владимир воруют и продают гуманитарную помощь
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Владимир. Младший сын. Руководитель гуманитарного штаба в "Метро". Именно он ворует гуманитарку и отдает ее дальше по схеме. По неподтвержденным данным имеет квартиру в Киеве и бизнес (СТО), оформленный на его друга Никиту. Иван. Сын. Хоть и старший, но вторая цепь хищения гуманитарки. Именно он занимается ее продажей и получением денег", - подчеркнул он.
Жена Владимира Иващенко Мария продавала косметику в интернете и имела свою школу макияжа. За два дня до полномасштабного вторжения РФ вывезла склад во временно оккупированный Крым. Там вся семья скрывалась до захвата Мариуполя русскими.
Дочь самопровозглашенного мэра Александра училась в России. Там она сейчас фактически и находится.
"Оттуда искренне любит Мариуполь, но без возвращения", - заметил Петр Андрющенко.
Еще одним коллаборантом является бизнес-партнер Владимира Иващенко в Киеве Никита. Советник мэра призвал сообщить о нем в бот.
"Сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot", - добавил он.
- 4 апреля и Мариуполе городские депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.
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