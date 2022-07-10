Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Владимир. Младший сын. Руководитель гуманитарного штаба в "Метро". Именно он ворует гуманитарку и отдает ее дальше по схеме. По неподтвержденным данным имеет квартиру в Киеве и бизнес (СТО), оформленный на его друга Никиту. Иван. Сын. Хоть и старший, но вторая цепь хищения гуманитарки. Именно он занимается ее продажей и получением денег", - подчеркнул он.

Жена Владимира Иващенко Мария продавала косметику в интернете и имела свою школу макияжа. За два дня до полномасштабного вторжения РФ вывезла склад во временно оккупированный Крым. Там вся семья скрывалась до захвата Мариуполя русскими.

Дочь самопровозглашенного мэра Александра училась в России. Там она сейчас фактически и находится.

"Оттуда искренне любит Мариуполь, но без возвращения", - заметил Петр Андрющенко.

Еще одним коллаборантом является бизнес-партнер Владимира Иващенко в Киеве Никита. Советник мэра призвал сообщить о нем в бот.

"Сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot", - добавил он.

4 апреля и Мариуполе городские депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.

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