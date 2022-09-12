Об этом в эфире Еспресо сказала руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева.

"Было написано, создано и подписано письмо Генсеку ООН, чтобы они выполнили контроль соблюдения Женевской конвенции, которая цинично нарушается нашим врагом. Мы имеем более 10 нарушенных пунктов. В этом письме мы обратились об ускорении процесса экстракции пленных и найти третью страну, которая могла бы их принять", - рассказала она

По словам Толкачевой, также обратились, чтобы можно было передать теплые вещи.

"Есть информация, что у них нормальные теплые вещи отсутствуют и условия не очень надлежащие. Переполненные камеры и медицинская помощь предоставляется номинально. Мы собрали 5 тыс. подписей под письмом. У нас очень большая надежда на ООН", - подытожила руководитель патронатной службы полка.

Процедура экстракции – это процесс выведения личного состава любой армии в район, контролируемый дружескими силами. В случае с бойцами гарнизона Мариуполь Украина предлагает вывезти пленных в третью страну без возможности возвращения в страну до конца войны.