Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против Алека Болдвина

Об этом сообщает BBC .



Актер Алек Болдвин является одним из нескольких обвиняемых в иске о смерти оператора Галины Гатчинс. По делу утверждается, что он неосторожно применил летальное оружие. Отмечается, что это уголовное преступление в Нью-Мексико, где произошла стрельба.



Во вторник, 15 февраля, в первый окружной суд Нью-Мексико был подан иск в связи со смертью Гатчинса от имени ее мужа Мэтью и сына Андроса. Адвокаты семьи оператора заявили, что она была бы жива, если бы члены съемочной команды не "срезали углы по процедурам безопасности".



В иске утверждается, что Болдвин и другие "не выполнили стандартные отраслевые проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности оружия".



Среди других обвиняемых отмечаются помощник режиссера Дэвид Холлс, оружейница Ханна Гутьеррес-Рид и ревизитор Сара Закри. Холлс и Гутьеррес-Рид в прошлом сталкивались с жалобами на то, что они не соблюдают меры безопасности на съемках.

Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдвин.

Актер должен был стрелять холостыми патронами. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.

Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки и дал первое интервью по поводу инцидента.



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