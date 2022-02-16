Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против Алека Болдвина
Семья оператора Галины Гатчинс, погибшей в результате случайного ранения на съемках фильма "Ржавчина", подала иск против актера Алека Болдвина
Об этом сообщает BBC .
Актер Алек Болдвин является одним из нескольких обвиняемых в иске о смерти оператора Галины Гатчинс. По делу утверждается, что он неосторожно применил летальное оружие. Отмечается, что это уголовное преступление в Нью-Мексико, где произошла стрельба.
Во вторник, 15 февраля, в первый окружной суд Нью-Мексико был подан иск в связи со смертью Гатчинса от имени ее мужа Мэтью и сына Андроса. Адвокаты семьи оператора заявили, что она была бы жива, если бы члены съемочной команды не "срезали углы по процедурам безопасности".
В иске утверждается, что Болдвин и другие "не выполнили стандартные отраслевые проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности оружия".
Среди других обвиняемых отмечаются помощник режиссера Дэвид Холлс, оружейница Ханна Гутьеррес-Рид и ревизитор Сара Закри. Холлс и Гутьеррес-Рид в прошлом сталкивались с жалобами на то, что они не соблюдают меры безопасности на съемках.
- Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдвин.
- Актер должен был стрелять холостыми патронами. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.
- Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки и дал первое интервью по поводу инцидента.
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