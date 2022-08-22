Семья из Мелитополя работала на армию РФ и сдавала данные о перемещении ВСУ: на Запорожье разоблачили агентурную группу
СБУ разоблачила агентурную группу во временно оккупированном Мелитополе – семья работала на армию РФ и сдавала перемещение ВСУ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ, которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что организатор преступной группы - жительница временно оккупированного Мелитополя, которую завербовала спецслужба РФ. Ее муж воевал с ВСУ на стороне врага.
"К сбору разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов", - добавляют в СБУ.
Информацию подозреваемая передавала рашистам для планирования и подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов.
Оккупанты обещали за так называемую работу - руководящую "должность" в оккупационной администрации организатору, а ее мужу - перевод с передовой в тыл.
СБУ задержала участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи закрытых сведений. Ему сообщили о подозрении.
- 9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.
- Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
- 8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.
- Военный эксперт Сергей Згурец предполагает, что Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга.
- Вечером 10 августа во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное