Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ, которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.



Следствие установило, что организатор преступной группы - жительница временно оккупированного Мелитополя, которую завербовала спецслужба РФ. Ее муж воевал с ВСУ на стороне врага.



"К сбору разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов", - добавляют в СБУ.



Информацию подозреваемая передавала рашистам для планирования и подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов.



Оккупанты обещали за так называемую работу - руководящую "должность" в оккупационной администрации организатору, а ее мужу - перевод с передовой в тыл.



СБУ задержала участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи закрытых сведений. Ему сообщили о подозрении.

9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.

Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает, что Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга.

Вечером 10 августа во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв

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