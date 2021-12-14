Семья экс-заместителя Монастриского Гогилашвили могла использовать охрану СБУ, - Bihus.Info

Об этом идет речь в сюжете проекта на Youtube.

Журналисты обнародовали, как в ноябре, по их данным, автомобиль СБУ с сотрудником спецподразделения "Альфа" подвозил, вероятно, сына Гогилашвили и помощницы президента Марии Левченко, в комплекс Парковый в Киеве, где его ждала предположительно сестра Левченко.

На запрос, на каких основаниях автомобиль СБУ подвозил ребенка, в спецслужбе ответили, что "информация о лицах, которым предоставляется охрана, является конфиденциальной".

"Автомобили спецслужб вообще не должны развозить из детсадов детей секретарши президента и замминистра", – сказала журналистка Алиса Юрченко.

Она добавила, что ни Гогилашвили, ни Левченко, ни ее сестра на вопросы журналистов не ответили.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .