Семья экс-заместителя Монастриского Гогилашвили могла использовать охрану СБУ, - Bihus.Info
По данным журналистов проекта Bihus.info, семья замминистра МВД Александра Гогилашвили могла пользоваться бронированным автомобилем и охраной Службы безопасности Украины
Об этом идет речь в сюжете проекта на Youtube.
Журналисты обнародовали, как в ноябре, по их данным, автомобиль СБУ с сотрудником спецподразделения "Альфа" подвозил, вероятно, сына Гогилашвили и помощницы президента Марии Левченко, в комплекс Парковый в Киеве, где его ждала предположительно сестра Левченко.
На запрос, на каких основаниях автомобиль СБУ подвозил ребенка, в спецслужбе ответили, что "информация о лицах, которым предоставляется охрана, является конфиденциальной".
"Автомобили спецслужб вообще не должны развозить из детсадов детей секретарши президента и замминистра", – сказала журналистка Алиса Юрченко.
Она добавила, что ни Гогилашвили, ни Левченко, ни ее сестра на вопросы журналистов не ответили.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
- Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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