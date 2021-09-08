Семья Довгих завершила реставрацию Храма Чудотворца Николая

Работы по реставрации, которыми занималась команда мастеров и архитекторов, длились 5 лет. Их полностью проспонсировала семья Довгих - народный депутат Олесь Довгий, его отец Станислав и брат отца Тарас.



В советское время эта уникальная казацкая деревянная церковь, образец украинского барокко архитектуры, была почти разрушена. Однако ее удалось восстановить - с помощью архивных данных и точных чертежей, что позволило максимально сохранить первозданный вид храма.



После реставрации здание было перевезено в Национальный Музей народной архитектуры и быта Пирогово, где ее освятил Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. После завершения службы митрополит вручил меценатам - Станиславу, Тарасу и Олесю Довгим - Ордена Святителя и Чудотворца Николая.



"Вместе с моим папой Станиславом Довгим, дядей Тарасом Довгим, огромной командой мастеров и архитекторов в течение пяти лет мы работали над реставрацией уникального памятника архитектуры - храма, в котором в свое время венчались мои дедушка и бабушка. Восстановление этого храма, а также перевозка его в Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово стало знаковым событием не только для нас с вами и наших детей, но и возможностью для многих гостей столицы, интересующихся историей Украины, - вживую увидеть частичку казацкой Украины ", - написал Олесь Довгий на своей странице в Facebook.