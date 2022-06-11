Семья британца, которому на Донбассе грозит смертная казнь, призывает его освободить
Семья британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни пророссийскими властями на Донбассе, попросила его обменять или освободить
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что двое британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера в четверг, 9 июня, суд самопровозглашенной "ДНР" признал виновными в найме.
Семья Пиннера заявила, что судебный процесс был "незаконным показательным" и сказали, что ему нужен доступ к независимой юридической консультации. Также они просят предоставить Шону все права военнопленного в соответствии с Женевской конвенцией.
"Во-первых, вся наша семья опустошена и расстроена результатами незаконного показательного процесса, проведенного ДНР. Шону должны быть предоставлены все права военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией, включая полное независимое юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны будут немедленно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона", – говорится в сообщении семьи.
Семья Пиннера заявила, что он является законным военнослужащим украинской армии после того, как прожил в стране последние четыре года.
"Наша семья, включая его сына и жену-украинку, очень любим и скучаем по ним. И наши сердца искренне сочувствуют всем семьям, причастным к этой ужасной ситуации", - говорится в сообщении.
- 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
- 10 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трех украинских военнослужащих британского и марокканского происхождения и назвало его военным преступлением.
- 11 июня глава Минреинтеграции Ирина Верещук выразила уверенность, что "приговоренные" в "ДНР" к казни за службу в ВСУ Эйден Аслин, Шон Пиннер, Саадун Брагим вернутся домой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное