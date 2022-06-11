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Семья британца, которому на Донбассе грозит смертная казнь, призывает его освободить

11 июня, 2022 суббота
17:41
Мир

Семья британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни пророссийскими властями на Донбассе, попросила его обменять или освободить

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что двое британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера в четверг, 9 июня, суд самопровозглашенной "ДНР" признал виновными в найме.

Семья Пиннера заявила, что судебный процесс был "незаконным показательным" и сказали, что ему нужен доступ к независимой юридической консультации. Также они просят предоставить Шону все права военнопленного в соответствии с Женевской конвенцией.

"Во-первых, вся наша семья опустошена и расстроена результатами незаконного показательного процесса, проведенного ДНР. Шону должны быть предоставлены все права военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией, включая полное независимое юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны будут немедленно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона", – говорится в сообщении семьи.

Семья Пиннера заявила, что он является законным военнослужащим украинской армии после того, как прожил в стране последние четыре года.

"Наша семья, включая его сына и жену-украинку, очень любим и скучаем по ним. И наши сердца искренне сочувствуют всем семьям, причастным к этой ужасной ситуации", - говорится в сообщении.

  • 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
  • 10 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трех украинских военнослужащих британского и марокканского происхождения и назвало его военным преступлением.
  • 11 июня глава Минреинтеграции Ирина Верещук выразила уверенность, что "приговоренные" в "ДНР" к казни за службу в ВСУ Эйден Аслин, Шон Пиннер, Саадун Брагим вернутся домой.

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