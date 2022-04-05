Съемочная группа CNN попала под артиллерийские обстрелы возле Николаева
4 апреля съемочная группа американского телеканала CNN попала под артиллерийский обстрел вблизи Александровки возле Николаева
Об этом сообщает CNN .
Телевизионщики попали под обстрел на перекрестке дорог к югу от Николаева вблизи поселка Александровка. Автомобиль журналистов был поврежден.
Корреспондент CNN Бен Ведеман, продюсер Карим Хаддер, фотограф Джон Ториго, переводчик Валерия Дубровская и их команда остановились на перекрестке, чтобы пообщаться с несколькими украинскими военными. Когда Ведеман снимался для сюжета в 150 м от него произошел мощный взрыв. Телевизионщики упали на землю, когда раздался еще один взрыв.
Команде CNN удалось эвакуироваться на своем другом автомобиле, который также был поврежден осколками, но завелся. Никто из журналистов не пострадал.
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