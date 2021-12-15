Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Гамильтон получил титул рыцаря-бакалавра

Об этом сообщает instagram Британской королевской семьи.



"Встаньте, сэр Льюис Гамильтон! Семикратный чемпион мира "Формулы-1" получил рыцарское звание от принца Уэльского на сегодняшней церемонии инвеституры, состоявшейся в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.



В прошлом году Гамильтон был включен в новогоднее наградное письмо королевы Великобритании.



Справка: Рыцарь-бакалавр - в британской системе наград и почетных званий титул человека, посвященного монархом в рыцари, но не как участник организованных рыцарских орденов Соединенного Королевства. Среди известных людей такой титул получили Элтон Джон, Пол Маккартни, Энтони Гопкинс, Терри Пратчетт, Иен Маккеллен, Алекс Фергюсон, Ридли Скотт и другие.