Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Гамильтон получил титул рыцаря-бакалавра
В среду, 15 декабря, британский автогонщик Льюис Гамильтон получил рыцарское звание от принца Уэльского Чарльза
Об этом сообщает instagram Британской королевской семьи.
"Встаньте, сэр Льюис Гамильтон! Семикратный чемпион мира "Формулы-1" получил рыцарское звание от принца Уэльского на сегодняшней церемонии инвеституры, состоявшейся в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.
В прошлом году Гамильтон был включен в новогоднее наградное письмо королевы Великобритании.
Справка: Рыцарь-бакалавр - в британской системе наград и почетных званий титул человека, посвященного монархом в рыцари, но не как участник организованных рыцарских орденов Соединенного Королевства. Среди известных людей такой титул получили Элтон Джон, Пол Маккартни, Энтони Гопкинс, Терри Пратчетт, Иен Маккеллен, Алекс Фергюсон, Ридли Скотт и другие.
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