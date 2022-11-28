Об этом они объявили в обращении к СМИ, к которым обратились за помощью.

В заявлении говорится, что участок №42 военных захоронений Берковецкого кладбища в Киеве частично провалился и затоплен водой. По их словам, ситуация требует немедленного разрешения, потому что каждый день ситуация ухудшается – провалы углубляются, участок плывет и уходит под землю.

Отмечается, что администрация кладбища и другие ответственные городские структуры "не имеют плана действий по срочной ликвидации чрезвычайной ситуации, в то время как имеющийся кризис по своему масштабу и последствиям требует немедленного разрешения".

Также представители семей отметили, что разрушенное кладбище причиняет вред психологическому состоянию семей павших воинов, а также портит общий имидж Украины.

"Кроме того, картина полуразрушенных могил каждую минуту наносит непоправимый вред психологическому состоянию семей погибших, имиджу Украинской армии, власти Украины, Украины как государства. Усложняет проблему тот факт, что на участке продолжают хоронить военных. В скорбные минуты ритуала захоронения ближайшие родственники, собратья видят ужасное состояние места захоронения погибших героев, что может подорвать моральный дух даже самых стойких граждан, что является прямым ущербом обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

С просьбой о помощи в СМИ обратились: Гумба (Ищенко) Наталья Александровна, Баранов Николай Степанович и Баранова Наталья Николаевна, Бикус Наталья Игоревна, Косинская Анна Сергеевна, Немец Ирина Витальевна и Остапенко Татьяна Александровна.

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