Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали".

В день годовщины выхода защитников Мариуполя из "Азовстали" их семьи призвали вернуть из плена более 1900 бойцов, среди которых более 700 азовцев.

"Героизм Мариупольского гарнизона помог выстоять другим крупным городам нашего государства. Многим это стоило самого дорогого. Они пожертвовали своей жизнью, чтобы выжили мы. И мы не имеем права забывать об их подвиге", - говорится в сообщении.

Отмечено, что благодаря мужеству и профессионализму воинов российские захватчики стащили в Мариуполь значительную часть своих войск, что позволило украинским войскам перегруппироваться и дождаться вооружения от партнеров.

"Уже год в российском плену находятся более 1900 военных-защитников "Азовстали", из них - более 700 бойцов полка "Азов". И теперь наша обязанность сделать все, чтобы уже каждый пленный вернулся домой. Их ждут не только близкие, но и вся страна. И весь демократический мир", - добавили в Ассоциации.