Семьи погибших волонтеров или раненые в боях волонтеры должны иметь право на льготы или выплаты, - волонтер Воронкова
Наталья Воронкова, руководитель Волонтерской сотни "Доброволя", считает, что нужно официально признавать гибель или ранения волонтеров в результате боевых действий
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Известны случаи гибели и ранений волонтеров с 2014 года и по 24 февраля 2022 года, но и сейчас, начиная с полномасштабного вторжения России в Украину, есть много волонтеров, погибших или раненых, однако государство этого не увидело и не предоставило каких-то льгот семьям погибших волонтеров, а раненые лечились за свой счет", - отметила глава Волонтерской сотни "Доброволя" .
Наталья Воронкова предлагает, чтобы в случае смерти или ранения волонтера хотя бы сделать расследование, чтобы признать его как человека, попавшего под обстрел в результате боевых действий, чтобы семьи погибших волонтеров посмертно имели право на какие-то льготы или выплаты, равно как и раненые волонтеры.
- Херсонский волонтер , более двух месяцев живший в оккупации и находившийся под угрозой расстрела, продолжает помогать фронту, перебравшись во Львов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное