Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Известны случаи гибели и ранений волонтеров с 2014 года и по 24 февраля 2022 года, но и сейчас, начиная с полномасштабного вторжения России в Украину, есть много волонтеров, погибших или раненых, однако государство этого не увидело и не предоставило каких-то льгот семьям погибших волонтеров, а раненые лечились за свой счет", - отметила глава Волонтерской сотни "Доброволя" .



Наталья Воронкова предлагает, чтобы в случае смерти или ранения волонтера хотя бы сделать расследование, чтобы признать его как человека, попавшего под обстрел в результате боевых действий, чтобы семьи погибших волонтеров посмертно имели право на какие-то льготы или выплаты, равно как и раненые волонтеры.

Херсонский волонтер , более двух месяцев живший в оккупации и находившийся под угрозой расстрела, продолжает помогать фронту, перебравшись во Львов

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