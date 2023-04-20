Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Обществу и государству нужно заботиться о людях, которые отдали на защиту Родины самое дорогое, что у них есть - это своих родных. Многие законы определены государством, по меньшей мере пять законов, около 80 постановлений и ряд приказов, которыми определяются социальные гарантии для семей военнопленных. Большой объем правовых документов не всегда собействует тому, что люди могут определить, какие льготы им положены. Украинский центр защиты прав человека взял на себя обязательство помогать семьям разбираться в законодательном поле, оказывать правовую помощь и разъяснять, какие права и льготы у них есть. Во-первых, чтобы получить льготы, нужно получить статус. Необходимо предоставить пакет документов в комиссию, только после заключения которой люди будут иметь право на выплаты", - отметила Степаненко.

Член правления и эксперт ОО "Украинский центр защиты прав человека" также рассказала об основных выплатах.

"Семьи могут рассчитывать на государственную помощь в размере 100 тыс. грн ежегодно, пока их родной находится в плену. После его освобождения человек также получает 100 тыс. грн. Семьи пропавших без вести военнослужащих тоже имеют льготы. Пока человек считается пропавшим без вести семья имеет право на денежное довольствие Для семей погибших военнослужащих определен законом перечень льгот. Есть одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн. Эта помощь не выплачивается сразу. Сначала выплачивается 1/5 часть помощи - это 3 млн грн, и в течеии 40 месяцев равными частями выплачивается по 300 тысяч в месяц помощи", - объяснила Степаненко.







