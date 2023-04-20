Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Семьи пленных могут рассчитывать на госпомощь в 100 тыс. грн ежегодно, пока их родные находятся в неволе, - правозащитница
Эксклюзив

Семьи пленных могут рассчитывать на госпомощь в 100 тыс. грн ежегодно, пока их родные находятся в неволе, - правозащитница

20 апреля, 2023 четверг
19:37
Общество

Член правления и эксперт ОО "Украинский центр защиты прав человека" Елена Степаненко уточнила, какие льготы могут получать семьи пленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Обществу и государству нужно заботиться о людях, которые отдали на защиту Родины самое дорогое, что у них есть - это своих родных. Многие законы определены государством, по меньшей мере пять законов, около 80 постановлений и ряд приказов, которыми определяются социальные гарантии для семей военнопленных. Большой объем правовых документов не всегда собействует тому, что люди могут определить, какие льготы им положены. Украинский центр защиты прав человека взял на себя обязательство помогать семьям разбираться в законодательном поле, оказывать правовую помощь и разъяснять, какие права и льготы у них есть. Во-первых, чтобы получить льготы, нужно получить статус. Необходимо предоставить пакет документов в комиссию, только после заключения которой люди будут иметь право на выплаты", - отметила Степаненко.

Член правления и эксперт ОО "Украинский центр защиты прав человека" также рассказала об основных выплатах.

"Семьи могут рассчитывать на государственную помощь в размере 100 тыс. грн ежегодно, пока их родной находится в плену. После его освобождения человек также получает 100 тыс. грн. Семьи пропавших без вести военнослужащих тоже имеют льготы. Пока человек считается пропавшим без вести семья имеет право на денежное довольствие Для семей погибших военнослужащих определен законом перечень льгот. Есть одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн. Эта помощь не выплачивается сразу. Сначала выплачивается 1/5 часть помощи - это 3 млн грн, и в течеии 40 месяцев равными частями выплачивается по 300 тысяч в месяц помощи", - объяснила Степаненко.




 

Видео
Новости
Экономика
Война с Россией
Военные новости
Читайте также:
путін
19 апреля, 2023 среда
В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
Київ
20 апреля, 2023 четверг
Последствия вспышки, которые видели киевляне, и падение неизвестного объекта будут выяснять специалисты, - КМВА
Дмитро Пєсков
18 апреля, 2023 вторник
В Кремле назвали ключевой пункт "мирного плана", который нужен РФ для прекращения войны с Украиной
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.31
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
20:52
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
20:50
Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов, преодолев вето президента
20:25
В центре Парижа появится Киевский сквер
20:01
Снаряды 155 мм и приборы ночного видения: Эстония объявила новый пакет помощи Украине
20:01
Верующие УПЦ МП снова конфликтовали с комиссией Минкульта возле Киево-Печерской лавры
20:01
OPINION
Предложение от маньяка
20:00
Обзор
Победные новости 421-го дня войны: израильская система оповещения в Киеве и отказ Китая в оружии для вагнеровцев
19:49
Австрия заморозила финансовые активы России почти на €2 млрд
19:37
Приоритетные для Украины направления по вооружению и ситуация на фронте: Залужный поговорил с главнокомандующим силами НАТО
19:33
Эксклюзив
Вполне вероятно, что массированный ракетный удар враг может посвятить своим сакральным датам, - Гуменюк
19:32
Руслан Стефанчук
Сейчас есть более важные вещи: выборы в Раду пройдут сразу после прекращения военного положения, - Стефанчук
19:30
Эксклюзив
France24 заверил, что выход пророссийского сюжета с оккупированной территории – это ошибка, которая больше не повторится
19:30
Новости компаний
Большая Палата Верховного Суда Украины установила справедливость в деле по акциям Полтавского ГОКа
19:30
ЧВК Вагнера
Госдума РФ предоставила наемникам ЧВК Вагнера и боевикам "Л/ДНР" статус ветеранов
19:03
Новости компаний
Литва помогла обустроить модульный городок в Бородянке
19:01
Коринна и Михаель Шумахери
Die Aktuelle опубликовал "первое интервью" звезды Формулы-1 Шумахера, созданное ИИ: семья травмированного гонщика будет обращаться в суд
18:55
Эксклюзив
До мая у Украины будут проблемы с наводнением, - эколог Борейко
18:55
На Херсонщине оккупанты предлагают местным вступить в ряды армии РФ, - Генштаб
18:50
В результате обстрелов противником Малой Токмачки на Запорожье погибла семья
18:40
Латвия
В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая
18:30
Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине: в районе пропал свет, есть раненый
18:10
В Израиле перестали принимать репатриантов из России и Беларуси: для украинцев услуга доступна
18:05
OPINION
Как ФСБ не удалось поссорить татар с башкирами
18:02
Обновлено
Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ
18:00
Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
17:43
Обновлено
Актуально: Продолжается сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
17:42
Волонтеры из Польши и телеканал Еспресо передали тепловизоры на фронт
17:36
Враг обстрелял жилые кварталы Очакова, повреждены дома
17:31
Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытания, - Walla
17:29
Эксклюзив
У врага много управляемых авиабомб и их количество будет увеличиваться, – главред Defense Express Катков
17:18
Reuters назвало имя оккупационного коменданта Балаклеи
17:16
Первый заместитель Яроша Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета от "Европейской Солидарности"
17:09
Google будет использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT
16:54
Обновлено
Starship
Запуск Starship: после достижения высоты в 38 км сверхтяжелая ракета-носитель вошла в неконтролируемое вращение, ее взорвали
16:53
У Орбана заявили о поддержке Украины. Россию называют партнером, а не другом
16:53
Эксклюзив
Происходят изменения, выталкивающие Россию с глобального рынка вооружений, - военный эксперт Самусь
16:51
"Нашим планам это не помешает": Забродский о сливе документов Пентагона
16:29
G7
Страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg
16:18
Эксклюзив
Враг постоянно маневрирует и выискивает места, откуда он может наносить удары, - Гуменюк
16:17
Генерал-лейтенант Забродский назвал "спекулятивным" решение о возврате 30 тыс. доплат всем военным
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV