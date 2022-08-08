Семьи пленных из Азовстали планируют встретиться с властями, чтобы узнать состояние бойцов, - мать воина "Азова"

Об этом в эфире Эспрессо сказала мама военнопленного бойца полка "Азов" Ирина Новосядло.

"Мы дальше звоним на разного рода горячие линии, хотя мы знаем, какую информацию там скажут. Мы также обращаемся в Международный комитет Красного Креста - все же это единственная в мире организация, которая должна иметь доступ к военнопленным, мир ему делегировал такой мандат", – сказала она.

Новосядло добавила, что родственники хотят также встретиться с украинскими властями.

"Мы также сейчас хотим организовать встречу представителей украинской власти с нами, чтобы они предоставили информацию, в каком состоянии наши дети, где они находятся. По состоянию на данный момент, у нас нет информации, когда такая встреча может состояться", - подытожила она.