Семьи Небесной Сотни требуют немедленно освободить и наказать скандальную судью Волкову
Общественная организация "Семьи Небесной Сотни" считают необходимым как можно скорее освободить судью Печерского суда города Киева Светлану Волкову и отменить принятые ею неправомерные решения
Об этом говорится в обнародованном ОО заявлении, передает Еспресо.TV .
Текст обращения приводится полностью
"Судебное произвола судьи Печерского суда города Киева Светланы Волковой, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандра, вызывает у нас семей Героев Небесной Сотни, гнев и возмущение.
Мы хорошо помним тот день, 19 сентября 2014 года, когда ее решением был выпущен на свободу убийцу моих друзей - фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана, командира так называемой черной роты "Беркута" Дмитрия Садовника.
Это дало ему возможность бежать в страны-агрессора - Российской Федерации, и тем самым избежать правосудия и существенно помешать привлечению к ответственности его соратников.
Напомним, что судью Волкову 2016 было уволено из должности, и против нее начато уголовное производство.
Однако с приходом к власти Зеленского осенью 2019 года ее восстановили на работе.
Сейчас она оказывает "кривосудие", преследуя патриотов в интересах Офиса президента Украины и деятелей времен режима Януковича. И дело Павловского и Шандры - не единственное в ее "активе".
В января 2020 года Светлана Волкова приняла скандальное решение о том, что заместитель главы Администрации президента Януковиче, украинофоб Андрей Портнов, пять предыдущих лет жил в Украине - хотя в Украине его не было.
Кривосудию Волковой мы ставим в один ряд с включением в списки обмена, передачи другим странам беркутовцев, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров; возвращение в страну и популяризацию в медийном пространстве украинофобов Елены Лукаш, Андрея Портнова и других; откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей.
Использование таких судей демонстрирует реальное отношение Зеленского и его "" Слуг народа "к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.
Требуем предоставления правовой оценки действиям судьи Волковой и немедленного увольнения ее из должности, а также обновления уголовного производства в отношении ее роли в спасении убийц майдановцев.
Требуем отмены неправосудных, абсурдных решений по ветеранов войны с российским агрессором, волонтеров, производственников, которые поддерживали нашу армию.
Требуем привлечения к ответственности служителей режима Януковича, которые совершали преступления против протестующих на Майдане и покрывали эти преступления ".
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