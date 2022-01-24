Семьи дипломатов США должны покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ, - Госдеп

Соответствующее сообщение обнародовало посольство США в Украине.

Так, санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; выезд не является обязательным для них. В то же время, обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы они покинули страну.

Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней.

"Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине. Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – говорится в сообщении.

Также Госдеп обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины". Рекомендация по путешествиям уже была на четвертом уровне – "Не путешествуйте через COVID-19".

В США добавили, что посольство в Киеве остается открытым для регулярной работы.

"Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никоим образом не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .



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