Семейная ссора с поножовщиной: в Польше убили 7-летнего украинца

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель полиции города Павел Климек.

"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина - граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, ребенок умер", - сообщил Климек.

Он добавил, что ребенок получил колотые и резаные ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина и женщина попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения для допроса.



Климек сообщил, что все указывает на то, что пара является супругами. Полиция уточняет статус погибшего мальчика.



По словам полицейского, ссора началась в квартире, потом мужчина с ранениями лежал возле дома, а женщина была у соседей.



Климек также сообщил, что украинцы снимали квартиру несколько месяцев, а живут в Польше несколько лет.