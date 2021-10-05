Семейная ссора с поножовщиной: в Польше убили 7-летнего украинца
В городе Тарнув в Польше ножом убили 7-летнего украинского мальчика
Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель полиции города Павел Климек.
"В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина - граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, ребенок умер", - сообщил Климек.
Он добавил, что ребенок получил колотые и резаные ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина и женщина попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения для допроса.
Климек сообщил, что все указывает на то, что пара является супругами. Полиция уточняет статус погибшего мальчика.
По словам полицейского, ссора началась в квартире, потом мужчина с ранениями лежал возле дома, а женщина была у соседей.
Климек также сообщил, что украинцы снимали квартиру несколько месяцев, а живут в Польше несколько лет.
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