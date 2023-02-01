Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины .

Злоумышленники подозреваются в завладении 14 зданий и сооружений на окраине Киева стоимостью почти 42 млн грн. Сейчас эти активы были возвращены государству.

Среди подозреваемых:

заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.) Тамара Мазур;

начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.) Руслан Бандуристый;

арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;

руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Следствие установило, что с 2016 по 2019 гг. организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления Национальной кинематеки Украины (тогда предприятие было в тяжелом финансовом положении) покупатель должен был завладеть имуществом за бесценок.

"Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те соответственно согласовали незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенному ООО, которое к тому же приобрело здания по заниженной цене", - объясняют в ведомстве.

Действия участников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 с учетом степени соучастия.

Собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы стали основанием для отмены Хозяйственным судом в Киеве результатов аукциона. Законность этого решения подтвердил Верховный трибунал. Поэтому госпредприятие вернуло в собственность незаконно утраченную недвижимость.