Семерым чиновникам объявили подозрения в завладении недвижимостью Нацкинематеки в Киеве
1 февраля семи лицам сообщили о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины", в том числе и экс-замминистра культуры Тамаре Мазур
Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины .
Злоумышленники подозреваются в завладении 14 зданий и сооружений на окраине Киева стоимостью почти 42 млн грн. Сейчас эти активы были возвращены государству.
Среди подозреваемых:
- заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.) Тамара Мазур;
- начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)
- первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.) Руслан Бандуристый;
- арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);
- два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;
- руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".
Следствие установило, что с 2016 по 2019 гг. организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления Национальной кинематеки Украины (тогда предприятие было в тяжелом финансовом положении) покупатель должен был завладеть имуществом за бесценок.
"Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те соответственно согласовали незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенному ООО, которое к тому же приобрело здания по заниженной цене", - объясняют в ведомстве.
Действия участников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 с учетом степени соучастия.
Собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы стали основанием для отмены Хозяйственным судом в Киеве результатов аукциона. Законность этого решения подтвердил Верховный трибунал. Поэтому госпредприятие вернуло в собственность незаконно утраченную недвижимость.
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